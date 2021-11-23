القوى العاملة: تحصيل 42 ألف جنيه معاش ومستحقات ورثة متوفي بالأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات المواطن المتوفى "محمد .ع.خ" لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة "الأرملة والأبناء" بقيمة 202 دولار شهريا، أي ما يعادل 3 آلاف و 165 جنيـهاً مصريا تقريبـا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2518 دولاراً ، أي ما يعادل 39 ألفاً و 457 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة- في أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات ورثة العامل المتوفى "محمد.ع.خ" ، وذلك لصرف المعاش الشهري للورثة المستحقين .

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلي أنه بالمتابع مع مكتب التمثيل العمالي بالأردن أفاد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان إلي أنه تم الاستجابة الفورية وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأرملة والأبناء ، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بقيمة 202 دولار شهريا، ما يعادل 3165 جنيها مصريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2518 دولار ، 39 ألفاً و 457 جنيها مصريا تقريبا.