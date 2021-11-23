العثور على جثة أربعيني في طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. وتصريح رسمي: انتحر بسبب أزمة نفسية

أفادت تقارير وكالات بالعثور على جثة رجل أربعيني على متن طائرة أقلعت من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية.

وذكر تقرير لموقع روسيا اليوم أن الجثة لروسي يبلغ من العمر 48 عاما كان على متن طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية.

وذكرت السلطات أن سبب وفاة الرجل الأولية هو الانتحار، ووجد ملقى في مرحاض الطائرة.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية S7 في مطار القاهرة، حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.

وحسب مصدر في مطار "كوروموتش" في سمارا فإن الطائرة التي وقعت فيها المأساة وصلت المطار الساعة 05.09 يوم 22 نوفمبر بدلا من التوقيت المقرر وهو الساعة 23.55 يوم 21 نوفمبر. وحسب أقرباء الراحل فإنه كان يواجه مشاكل نفسية، وربما تفاقم المرض النفسى على متن الطائرة.