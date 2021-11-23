وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - حضر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لإختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الإنضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.





وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن معايير الاختيار تتم وفقاً لمعايير علمية تعتمد على أسس منهجية مدروسة لإختيار صفوة الطلبة المتقدمين ليكونوا بمثابة خير دماء جديدة تتدفق فى شرايين القوات المسلحة يتم تأهيلهم لإستكمال مهمة الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن إعجابه وتقديره بالطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الإلتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على إعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لخلق أجيال تتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.

وناقش الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات والقضايا، التى تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية كذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وماشهدته من نهضة فى مختلف المجالات، مشيداً بحالة الوعى والمستوى الثقافى العالى لكافة الطلبة المتقدمين للاختبار.

واختتم القائد العام للقوات المسلحة كلمته بتوجيه الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقومون به من إجراءات من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال جميع الاختبارات رغم الإقبال الكثيف، وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكل المتقدمين، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلبة، وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات النهائية، التى تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا؛ ينبض داخل القوات المسلحة.