السيسى يتسلم رئاسة قمة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة تجمع الكوميسا التى تعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتى تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل الإقليمى والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وانطلقت أعمال القمة الـ 21 للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومة الدول الأعضاء بالتجمع والبالغ عددها 21 عضوا، وتعد القمة النوعية الأولى لتجمع كوميسا، التى تعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة.