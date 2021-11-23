جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته أمام قمة الكوميسا، بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: "كم وددت أن استقبل سيادتكم جميعا اليوم إلا أن تطورات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك مما دعا إلى وضع آلية لعقد القمة بمشاركة حضورية محدودة"، متابعا: "كلى أمل أن تأتى القمة القادمة وقد حفظنا الله من هذه الجائحة".
وتقدم الرئيس، بخالص الشكر لرئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود سابقة خلال تولى رئاسة الكوميسا وعلى الإنجازات التى تحققت بالتبعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: كلى أمل أن تأتى قمة الكوميسا القادمة وقد حفظنا الله من جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.