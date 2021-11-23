السيسى: كلى أمل أن تأتى قمة الكوميسا القادمة وقد حفظنا الله من جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته أمام قمة الكوميسا، بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: "كم وددت أن استقبل سيادتكم جميعا اليوم إلا أن تطورات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك مما دعا إلى وضع آلية لعقد القمة بمشاركة حضورية محدودة"، متابعا: "كلى أمل أن تأتى القمة القادمة وقد حفظنا الله من هذه الجائحة".

وتقدم الرئيس، بخالص الشكر لرئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود سابقة خلال تولى رئاسة الكوميسا وعلى الإنجازات التى تحققت بالتبعية.