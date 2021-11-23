السيسى: كلى ثقة بأن اجتماع الكوميسا سيخرج بتوصيات عملية بناءة

جدة - نرمين السيد - وأكد السيسى، خلال كلمته أمام قمة الكوميسا، بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن مصر حكومة وشعبا ترحب بجميع الوفود المشاركة فى الدورة الـ21 للكوميسا، متمنيا لهم النجاح والتوفيق. وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" من مدغشقر.

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