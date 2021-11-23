بدء مؤتمر الكوميسا بالسلام الوطنى ونشيد التجمع

جدة - نرمين السيد - وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها. و"كوميسا"هى اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى، ويضم التجمع فى عضويته إلى جانب مصر 20 دولة هى: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندى، وإريتريا، وجيبوتى، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتينى "سوازيلاند"، ومالاوى، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوى، وزامبيا، وأوغندا.

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