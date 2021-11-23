وزيرة البيئة: إنتاج الغذاء أكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ

وأوضحت وزيرة البيئة أن إنتاج الغذاء أول القطاعات المتأثرة بشدة من آثار تغير المناخ سواء فى مجتمعات فقيرة أو غنية، حيث يؤثر تغير المناخ على التربة والأرض الزراعية ويهدد الغذاء والأمن الغذائى على مستوى العالم، مشيرة إلى أن اتفاقية باريس وضعت أولوية لحماية الأمن الغذائى والقضاء على الجوع، وعلى الأخص نظم انتاج الغذاء المعرضة لمخاطر تغير المناخ.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة اتخاذ إجراءات مبتكرة للتعامل مع الأمن الغذائى فى إطار مواجهة آثار تغير المناخ، ومنها إتاحة مساحة كافية لمناقشة عمليات انتاج الغذاء والزراعة والإدارة المستدامة للأراضى والتنوع البيولوجى، والتركيز على نظم الزراعة الذكية أو الزراعة من منظور التكيف، وبالتزامن مع مناقشات قضية تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة الرئيس السيسى التى أطلقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، والتى دعت لايجاد نهج تآزرى للتعامل مع فقد التنوع البيولوجى وتدهور الأراضى وتغير المناخ معا، ومن وقتها تصاعدت وتيرة الاهتمام العالمى بهذا النهج، موضحة أن هناك ثلاث أنواع للسياسات ومدخلات النقاش يمكن الاعتماد عليها فى هذا الإطار، ومنا الربط بين كل هذا وبين إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد أجندة 2020، والإسراع فى ذلك قبل إنهاء دولة الصين الرئيس الحالى لمؤتمر التنوع البيولوجى لإطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020.
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