نص كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الكوميسا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص كلمة الرئيس السيسى:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس أندرى راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ورئيس قمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"،

أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنـوب الإفريقى،

السيدة تشيلشيا كابوابوى أمين عام تجمع "الكوميسا"،

السادة رؤساء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية،

السيدات والسادة،

إنه لمن دواعى سرورى، أن أرحب بكم اليوم فى أعمال القمة الحادية والعشرين للكوميسا والتى تتشرف مصر باستضافتها وكم وددت أن أتشرف باستقبال سيادتكم جميعًا اليوم إلا أن تطورات جائحة "كورونا"، والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك مما دفعنا لوضع آلية لعقد القمة، بمشاركة حضورية محدودة وكلى أمل أن تحل علينا القمة القادمة، وقد حفظنا الله من هذه الجائحة.

وأود فى البداية، أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس أندرى راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، على ما بذله من جهود صادقة خلال تولى بلاده رئاسة "الكوميسا" وعلى الإنجازات الملموسة التى تحققت بالتبعية، لتعميق التكامل الاقتصادى الإقليمى كما أود التأكيد على أن مصر ستعمل بكل جهد، خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.

واسمحوا لى أن أرحب بأصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات الذين يترأسون وفود بلادهم لأول مرة متمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد ومتطلعًا للعمل معهم لتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى.

كما أود أن أتقدم، بخالص الشكر للأمانة العامة للكوميسا على حرصها الدائم، لمتابعة تنفيذ المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة، وعقد الاجتماعات بصورة منتظمة والعمل فى ظروف استثنائية، بسبب التحديات التى فرضتها جائحة "كورونا".

أصحاب الفخامة.. السيدات والسادة،

إننى على ثقة، بأن اجتماعنا اليوم، سيخرج بتوصيات عملية بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادى الإقليمى وأؤكد مجددًا، على ترحيب مصر، حكومة وشعبًا، بجميع الوفود المشاركة، فى أعمال القمة الحادية والعشرين للكوميسا متمنيًا لهم جميعًا النجاح والتوفيق.

شكرًا لحسن استماعكم..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.