السيسى: مصر ستعمل خلال رئاستها للكوميسا للبناء على ما تقدم

جدة - نرمين السيد - ورحب السيسى خلال كلمته أمام قمة الكوميسا، بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، برؤساء الدول والحكومات الذين يترأسون وفود بلادهم لأول مرة، متمنيا لهم خالص التوفيق والسداد، والعمل معهم لتحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى.

كما تقدم الرئيس السيسى، بخالص الشكر للأمانة العامة للكوميسا على حرصها لمتابعة تنفيذ معاهدة السوق المشتركة وعقد الاجتماعات بصورة منتظمة والعمل فى ظروف استثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا.