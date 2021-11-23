قومى المرأة يطلق حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد...

د.مايا مرسي: أتمنى أن نحتفل السنوات القادمة بالقضاء نهائياً على كل أشكال العنف ضد المرأة..لان كل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياه آمنه خالية من العنف

تحت شعار " كوني " يطلق المجلس القومى للمرأة هذا العام حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يطلق هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وانشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة، مشيرة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله بمختلف انحاء الجمهورية ، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين كافة المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الأهلية وشركاء التنمية ، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة مع الجهات المعنية والشركاء لزيادة الوعي والتعريف بهذه القضية الهامة المتعددة الأبعاد والنتائج و التي لها تأثير كبير على كل من المرأة والأسرة والتي هي نواة المجتمع.

وقالت الدكتورة مايا مرسي " أتمنى ان نحتفل السنوات القادمة بالقضاء نهائياً على كل أشكال العنف ضد المرأة..لان كل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياه آمنه خالية من العنف"

هذا ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام إطلاق حملة " انا واعي وانا غالي " بالشراكة مع سيف ايجبت وبلان انترناشيونال وكير انترناشيونال وايفا كوزماتيكس والتى تتضمن اغنية للفنانة نسمة محجوب، كما تتضمن الحملة اطلاق نتائج بحث " العنف ضد المرأة ذات الإعاقة" ، وإعداد سلسلة من البث المباشر على صفحة المجلس على الفيس بوك لتسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة ، كذلك عقد مؤتمر حول " إنجازات مصر التشريعية والقانونية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ".

وسوف تتضمن الحملة أيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمجلس القومي للمرأة من الشباب ، بالإضافة إلى إنارة المجلس القومي للمرأة ومتحف الحضارة باللون البرتقالي، وتنظيم معرض للحرف اليدوية ومنتجات ريادة الأعمال ، وأنشطة توعوية على مستوى المجتمع المحلى .

هذا و سيتم أيضاً تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات وورش العمل حول "مناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله" ، من بينها لقاءات داخل الجامعات بالإضافة إلى تقديم توعية قانونية في المحافظات من خلال مكتب شكاوى المرأة ، و استكمال العروض العامة لفيلم " بين بحرين" في بعض المحافظات .

ومن المقرر أيضا تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان احميها من الختان في 10 محافظات.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.