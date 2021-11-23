السيسي: سنعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الدول الأعضاء بالكوميسا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لمن دواعى سرورى، أن أرحب بكم اليوم فى أعمال القمة الـ 21 للكوميسا، والتى تتشرف مصر باستضافتها، مضيفا: "كم وددت أن أتشرف باستقبال سيادتكم جميعا اليوم، إلا أن تطورات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك، وكلى أمل ان تحل علينا القمة القادمة وقد حفظنا الله من الجائحة.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا: "أتقدم بخالص الشكر لرئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود صادقة على الإنجازات الملموسة التي تمت لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم لتحقيق طموحات الدول الأعضاء.
واختتم الرئيس: "على ثقة بأن اجتماعنا اليوم سيخرج بتوصية بناءة لخدمة التكامل الاقتصادى الإقليمى، وأؤكد ترحيب مصر بكافة الوفود المشاركة في أعمال القمة ، متمنيا لهم جميعا النجاح والتوفيق".
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