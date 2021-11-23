تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا". وتتسلم مصر الرئاسة الدورية لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا"،و التي ستنعقد صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيطلق، اليوم، خلال ترأسه القمة، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا. وأوضح المتحدث الرئاسي في بيان له، أن خطة العمل الاستراتيجية تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية. وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتسلم رئاسة قمة تجمع ”الكوميسا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.