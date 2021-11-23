انطلاق قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» برئاسة الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتُعقد قمة تجمع الكوميسا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

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