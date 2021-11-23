الرئيس السيسي: مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للكوميسا لتحقيق طموحات الدول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جائحة كورونا حالت دون مشاركة كل القادة في قمة الكوميسا وجعلتها محدودة للبعض ونتمنى لهم المشاركة في القمة المقبلة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بافتتاح مؤتمر الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بكم اليوم فى فعاليات الكوميسا الـ 21 بمصر.

وتابع: "تتشرف مصر باستضافة قمة السوق المشاركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا، وأتقدم بخالص الشكر لرئيس حكومة مدغشقر على جهوده خلال تولى بلاده رئاسة الكوميسا".

وأكد أن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم لتحقيق طموحات الدول الأعضاء.

وانطلقت فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتُعقد قمة تجمع الكوميسا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.