طارق رضوان يشارك فى قافلة مساعدات «مستقبل وطن»للمتضررين من سيول أسوان كلنا واحد«فيديو وصور»

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شارك النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى القافلة التي نظمها حزب «مستقبل وطن»، حيث توجه المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب،الأمين العام،زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمجلس النواب علي رأس وفد ضم رئيسي لجنتي حقوق الإنسان والطاقة والبيئة بمجلس النواب، طارق رضوان، وحسام عوض الله، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل القافلة التي نظمها مستقبل وطن لاسوان

قافلة مستقبل وطن لأسوان

التقي الوفد باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،وقام المهندس اشرف رشاد والوفد المرافق بزيارة المناطق المضارة للوقوف علي حجم الخسائر ، وقد قام الحزب بتمويل إحلال وتجديد العديد من المنازل بالاضافة إلي وصول قافلة تضم 40 حافلة من المساعدات الإنسانية والتجهيزات المنزلية، مقدمة للأهالي المتضررة، والتي تضم كل أنواع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث.

نظم حزب مستقبل وطن قافلة لمساعدة القرى المتضررة من السيول في أسوان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالى محافظة أسوان.

ويأتى ذلك نتيجة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة، حيث بادر الحزب من منطلق القيام بدوره الإجتماعى بتوجيه قافلة مساعدات والتى قدمت كافة المساعدات من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وآثاث وحقائب مدرسية وذلك فى اليوم الأول على أن تستمر بكافة المناطق المتضررة .

وكان الأمين العام ل"مستقبل وطن" أشرف رشاد قد صرح بشأن جهود الحزب في أزمة سيول أسوان مؤكدا أن متابعة الرئيس وتوجيهاته المستمرة لمساعدة المواطن جعلت علينا لزامًا التحرك والمساندة ومستقبل وطن دائمًا مساندًا للحكومة في خطواتها الداعمة للمواطن سواء بشكل عام أو في الظروف الطارئة متابعا:تحركنا في أزمة سيول أسوان بشكل فوري وعلى اكتر من مستوى (الوحدات الحزبية والمركزية.

قال أيضا أطلقنا مبادرة لتعويض كل من هُدِم منزله أو تعرض للتلف سواء بالترميم أو الدعم المالي وبدأنا منذ اليوم الثاني للأزمة صرف إعانات مالية لأهالينا من خلال حصر دقيق وموضوعيبدأنا فعليًا في بناء وإعادة ترميم مجموعة من المنازل التي تعرضت للتلف والسقوط وقافلة مستقبل وطن لأهالينا في أسوان تحتوي كل ما تحتاجه الأسرة من فرش وغذاء والقافلة بدأت أعمالها اليوم الأحد ومستمرة حتى الوصول لكل المتضررين قائلا:"لن نتوقف عن تقديم الدعم والمساندة حتى يتم إزالة الضرر نهائيًا وإعادة الأمور لطبيعتها.

وتابع:"اهتمام الدولة والاهتمام غير المسبوق سبب ارتياحًا نفسيًا وثقة في الدولة لدى أهالينا في أسوان ، مشيرا إلى أن هناك تعاون جميل وكامل من جانب الأهالي لتخفيف آثار الصدمة على المتضررين قائلا:"أهالي أسوان عبروا عن سعادتهم ووجهوا الشكر للرئيس ومستقبل وطن وكل مؤسسات الدولة ونتمنى دومًا أن نكون عند حسن ظن الناس".