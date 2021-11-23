/662626/مصرع-وإصابة-شخص-في-انقلاب-دراجه-نارية-بمركز-الفشن-بني-سويف

تقى اللواء طارق مشهور بلاغ يفيد بوجود حادث ، عبارة عن انقلاب دراجه نارية بعد كمين مركز الفشن ب ٥ كيلو جنوب محافظة بني سويف .

وبالتالي تم توجيه سيارات الاسعاف والتي هرعت إلى محل البلاغ وبالفحص المبدئي تبين مصرع وإصابة شخصين وهم :

مصرع وإصابة شخص في انقلاب دراجه نارية بمركز الفشن بني سويف

١/ محمد محمود عطيه ٦٠ عام " جثة هامدة " وتم نقل المذكور إلى مشرحة مستشفى الفش المركزي جنوب المحافظة واستدعاء الطبيب الشرعي تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن .

٢ / محمود حنفي محمود ٤٠ عام " مصاب" كسر مضاعف بالساقين والذراع الأيمن وتم تحويله من خلال الاسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم ، علما ان المتوفي والمصاب من مركز واحد وهو مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف .

هذا وتجرى قوات الشرطة تحرياتها عن الحادث وتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حول هذا الحادث ومباشرة التحقيقات .