/662626/مصرع-وإصابة-شخص-في-انقلاب-دراجه-نارية-بمركز-الفشن-بني-سويف
تقى اللواء طارق مشهور بلاغ يفيد بوجود حادث ، عبارة عن انقلاب دراجه نارية بعد كمين مركز الفشن ب ٥ كيلو جنوب محافظة بني سويف .
وبالتالي تم توجيه سيارات الاسعاف والتي هرعت إلى محل البلاغ وبالفحص المبدئي تبين مصرع وإصابة شخصين وهم :
مصرع وإصابة شخص في انقلاب دراجه نارية بمركز الفشن بني سويف
١/ محمد محمود عطيه ٦٠ عام " جثة هامدة " وتم نقل المذكور إلى مشرحة مستشفى الفش المركزي جنوب المحافظة واستدعاء الطبيب الشرعي تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن .
٢ / محمود حنفي محمود ٤٠ عام " مصاب" كسر مضاعف بالساقين والذراع الأيمن وتم تحويله من خلال الاسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم ، علما ان المتوفي والمصاب من مركز واحد وهو مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف .
هذا وتجرى قوات الشرطة تحرياتها عن الحادث وتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حول هذا الحادث ومباشرة التحقيقات .
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