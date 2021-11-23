طقس معتدل اليوم الثلاثاء

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات، خاصة فى ظل الانخفاض النسبي فى الطقس الذى استمر لأيام.

دوت الخليج

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، فإن طقس اليوم سيكون لطيف نهارًا، بارد ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة فى المحافظات

وبالنسبة للمحافظات التى تقع شمال البلاد، فإنه من المتوقع أن تشهد انخفاض نسبي فى درجات الحرارة، مثل الإسكندرية والسلوم.

طقس لطيف اليوم

ونرصد فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات، وإليكم التفاصيل:-

درجة الحرارة فى القاهرة.. الصغرى 14 والعظمى 23

بينما تكون درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى23، وفى درجة حرارة طنطا الصغرى 14 والعظمى 21. درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 العظمى 20 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 21 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 22