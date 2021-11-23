/662630/النائب-أحمد-مهنى-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-مواجهة-سيول-الاسكندرية

تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية والامين العام، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن ما تعرضت له محافظة الاسكندرية من غرق تام فى نتاج الأمطار، وغرق عدد كبير من شوارع المحافظة نتيجة عدم قدرة محطات التصريف الخاصة بالأمطار علي استيعاب تلك الكميات الكبيرة من مياه الأمطار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب احمد مهنى بشأن احداث غرق الاسكندرية

أحداث غرق الاسكندرية

واكمل احمد مهني، عضو مجلس النواب، ان تصريحات محافظ الاسكندرية كانت غريبة الشأن حيث صرح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياة"، أن المحافظة قامت بتطهير جميع البلاعات لشفط الأمطار، ولدينا أسطول ضخم يعمل علي جمع القمامة والمخلفات وشفط المياه وقمنا بصرف مليار 300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف “هذا غير صحيح ومجافى للواقع، الشوارع مازالت غارقة والأمطار مازالت تؤثر بشكل كبير على الشوارع وتعطل حياة المواطنين، ولدينا صور حيه تؤكد ذلك، وهنا نتساءل... أين تطهير البلاعات لشفط الأمطار؟، أين الادعاء بوجود أسطول ضخم يعمل علي جمع القمامة والمخلفات وشفط المياه؟، وأين المليار 300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالمحافظة؟،كيف صرفت وأين صرفت؟.

وأوضح مهني، أن هذا المبلغ والمخصص من أموال الخزانة العامة للدولة إذا ما صرف بشكل صحيح وحقيقي... لكانت شبكة الصرف الصحي فى الإسكندرية من اقوي شبكات الصرف الصحي بالشرق الأوسط.

واكمل عضو مجلس النواب.... الغريب فى الامر ان تصريحات السيد المحافظ مازلت تثير حفيظة المواطنين... حيث صرح انه رغم نزول الأمطار الكثيفة لم يحدث بهم أي تعطل، وأن كل المياه التي تتراكم يتم التعامل معها خلال ساعتين ويتم تسيير الحركة المرورية بعد ساعة ونصف فالصور لم تنقل الصورة على طبيعتها ولا صحة لم يظهر المحافظة على أنها بحيرات في الشوارع، مضيفا “الصور تتحدث والواقع يتحدث ويكذب تصريحات السيد المحافظ، لقد فشلت منظومة الصرف الصحى على استيعاب مياه الأمطار، انكشفت وبجلاء حيث عامت المباني والشوارع على برك من مياه الأمطار، كما انسدت الشوارع الرئيسية والفرعية”.

واضاف مهني، لا يوجد فى الاسكندرية منظومة صرف أو بالوعات لتصريف المياه، رغم توافر الاعتمادات المالية الكبيرة من جانب فخامة الرئيس السيسي شخصيا. ولم تقم محافظة الاسكندرية بالتحسب لذلك، الامطار تحدث كل سنة وفى ذات التوقيت، ونسمع وعود من ذات المسئولين، ولم يحدث جديد، ولم يتحرك ساكنا.

وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير المليار و300 الف جنية المخصصة لتطوير الصرف الصحي بالاسكندرية. ويجب على السيد محافظ الاسكندرية ان يجيب على... ما هي استعدادات المحافظة لمواجهة السيول في موسم الأمطار؟ وما هي حجم الخسائر التي خلفها؟ ما هي استعدادات التعامل مع التغير المناخي وتأثيره على الدولة المصرية؟.