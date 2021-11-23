الرئيس السيسي يتسلم رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»

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تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا».
دوت الخليج
الرئيس السيسي: مصر ستعمل بكل جهد على تحقيق طموحات الدول الأعضاء
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى بداية حديثه خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا:” إن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم لتحقيق طموحات الدول الأعضاء”.
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:” أرحب بكم اليوم فى أعمال القمة الـ 21 للكوميسا، والتى تتشرف مصر باستضافتها”.
وأضاف:” آمل ان تحل علينا القمة القادمة وقد حفظنا الله من الجائحة.
قمة الكوميسا
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.
قمة الكوميسا أو (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة. تعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.
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