/662636/مرثا-محروس-مصر-تصنف-من-أوائل-الدول-التي-أعطت-إهتمام-للملف-النووي

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باحتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مصر تصنف من أوائل الدول التي أعطت إهتمام للملف النووي من خلال الاستراتيجية المنظمة لهذا الملف.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مرثا محروس بشأن الاحتفال بالعيد الاول للطاقة النووية

العيد الاول للطاقة النووية

وأضافت النائبة محروسمحروس، عضو مجلس النواب، أن نجاح مصر وتحقيقها انجازات في الطاقة النووية سوف يدعم ملف مصر المناخي ورؤيتها في الوصول إلي بيئة نظيفة ،مما يعزز من التنمية وأيضا يدعم نجاح خطة مصر في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت مرثا محروس، أن هذا اليوم عيدا يحتفل به للمصريين ويسجله التاريخ لما يعكسه من نتائج إيجابية لخطة طويلة المدي ومميزات وإنجازات تدعو كل مصري للفخر بوجود محطة نووية علي أرضه تعد الأعلى أمانا والأحدث بالعالم.

وأكدت "محروس" أن المشروع النووي بمثابة شهادة إثبات لمكانة مصر السياسية والاقتصادية حيث جاء الاحتفال مع موعد توقيع عقد إنشاء المحطة النووية بين مصر وروسيا واختتمت مصر الان تشهد عصر جديد وتسير علي خطي ناجح يشهد له العالم.

هذا ووافق المجلس على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي فى ذات الشان.

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.