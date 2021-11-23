/662639/موعد-ومكان-جنازة-نجل-شقيقة-الكينج-محمد-منير

رحل عن عالمنا، أمس الإثنين، معتصم كمال نجل شقيقة الكينج محمد منير، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

دوت الخليج يرصد موعد تشيع جثمان ابن شقيقة الكينج محمد منير.

وتقام ،اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على ابن شقيقة الفنان محمد منير عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر.

محمد منير وبدايته مع الغناء

محمد منير ولد في 1954بمحافظة أسوان، اكتشف موهبته الغنائية وهي في عمر الـ 15 عامًا، اشتهر بنوع موسيقى مُختلف عن التي يقدمها الجميع، وهي التي يخلط فيها الجاز ميوزك بالسلم الخماسي النوبي، وعُرف منير باختيار كلمات الأغاني العميقة، كما تميز بعلامات خاصة في الظهور على السمرح أمام الجمهور مثل طريقة امساكه بالميكروفون، ووقفته وحركاته أثناء الغناء، وغيرها.

وهو في السن الجامعي، درس منير في كلية الفنون التطبيقية قسم الفوتوغرافيا، والسينما والتليفزيون، وبعد تخرجه من الكلية سمع صوته عدد من الشعراء، حيث بدأ الشاعر أحمد منيب بتدريبه على الغناء، وشجعه على ذلك أخيه الأكبر فاروق الذي جمعته علاقة صداقة قوية مع الشاعر عبد الرحيم منصور، والملحن أحمد منيب والذان لهما الفضل في تألق محمد منير.

أول أجر حصده منير في مسيرته الفنية

وكان قد كشف الكينج محمد منير، في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس عن أول أجر تقاضاه في حياته، قائلاً: "أول أجر خدته 20 جنيهًا من نبيل مهدي، بعدما غنيت في أحد الكازينوهات مع إنها كانت أغنية فاشلة".

محمد منير يكشف غنائه في ليلة وفاة والدته

وأعرب محمد منير في تصريحات صحفية سابقة عن حبه الشديد للغناء، مشيرا إلى أنه تغنى ببعض الكلمات في ليلة وفاة والدته، فقال مع الإعلامي عمر طاهر: “أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة إني في حالة حزن، معرفتش أغني، وتوقفت عن الغنا”.

محمد منير يبكي بسبب يوسف شاهين

أما عن بكائه أمام يوسف شاهين فقال لصاحبة السعادة: “كنت بقدم أغنية عليّ صوتك بالغني من فيلم المصير، ويوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغناء، وكت مش قادر أعترض عليهم، وقتها بكيت وده ليس خبث مني، ولما شافوني بعيط سابوا الاستوديو، وخلصت الأغنية في 5 دقائق.. معروف عني في الاستوديوهات إني أشطر وأسرع مغني لأني بروح مذاكر”.

الجدير بالذكر، أن منير أطلق خلال مسيرته العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم “شبابيك” الذي لا زال يتناوله الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي حتى الأن، كما أنه قد شارك في عدة أفلام سينمائية، يأتي في مقدمتها فيلم “المصير” للمخرج يوسف شاهين.