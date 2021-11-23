إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - ففى مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة 20 حاله تعدٍ على أملاك الدولة "حرم السكه الحديد" بقريتى وردان، وبنى سلامة على مساحه 6899 مترًا، وقد تمت الإزالة الفورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة 13 حالة تعدى بالبناء على أملاك دولة بمدينة العياط وقرية المتانيا بمساحة 765 مترًا، وإزالة حالة تعدى أخرى على مساحة 150 مترًا بقرية برنشت.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزاله التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وردع المخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط.