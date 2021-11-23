السيسى: الكوميسا لديها إمكانيات وموارد تؤهلها للتغلب على التحديات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه على ثقة بأن الكوميسا لديها الإمكانيات والموارد والقدرات التى تؤهلها للتغلب على التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، والمضى قدما فى مسيرة التكامل الاقتصادى.





وأضاف السيسى أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن مصر يسعدها رئاسة الكوميسا فى هذا الوقت والعمل سويا مع جميع الأطراف لتذليل المعوقات. وأوضح الرئيس السيسى، أن تنفيذ رؤية مصر خلال رئاستها للكوميسا، لن يأتى إلا بالتعاون المشترك بين دول التجمع، مضيفًا: "أدعوكم للعمل لتحفيز الأعمال فى إقليم الكوميسا والتغلب على التحديات".

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