رئيس بوروندى: أهنئ السيسى على الجهد الذى أوضحه أمام قمة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ندايشيميى، أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه كان من الضرورى القيام بعمل مشترك لدفع الاقتصاد اليوم ومواجهة هذه الآفة التى أحاطت بنا جميعا.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الجهد الذى يبذله والذى أوضحه أمام الكوميسا، مؤكدًا أن حكومة بلاده ستساعد الكوميسا فى أعمالها من أجل التكامل الإقليمى.