رئيس مدغشقر يهنئ السيسى على تنظيم مؤتمر الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وأضاف راجولينا، أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن كل أعمال الكوميسا تمت بدعم من أعضاء هيئة المجلس، منوهًا بأن جائحة كورونا أدت إلى نتائج كارثية من الناحية الصحية والمالية، لافتًا إلى أن هناك 250 ألف شخص فقدوا أعمالهم والعديد من الأنشطة تأثرت بالجائحة.
وأوضح رئيس مدغشقر، أن التحولات التاريخية أثرت على أسعار البضائع والأغذية والمنتجات الأساسية، وكل ذلك أدى إلى أزمات اجتماعية للدول الإفريقية.
ولفت إلى أنه من الضرورى الاستمرار فى التكامل الرقمى لتحقيق الأهداف، مؤكدًا أن بناء الاقتصاد الرقمى هو أولى الأولويات فى المنطقة.
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