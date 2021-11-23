جائزة مصر للتميز الحكومى تستعد لتدشين منصتها الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - التقى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الأهلى لبحث مشاركة وزارة التضامن للمرة الثالثة فى الدورة القادمة من جائزة مصر للتميز الحكومى، وتقييم التقارير والتوصيات التى تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.





تأتى الزيارة فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسى، وتكريم المتميزين فى الأداء بكل القطاعات، مع تقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومى بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى أن إدارة الجائزة بصدد تدشين منصتها الإلكترونية والتى ستعد منارة التميز الحكومى فى الجهاز الإدارى للدولة، وهى تهدف إلى تقديم الدعم الكامل فى عملية التدريبات وورش العمل على مستوى كل الفئات، والتى يقدمها نخبة من الخبراء فى مجال التميز، بهدف تقديم كل المعلومات عن الجائزة وفئاتها، وشرح المعايير الخاصة بالترشح والتقييم، وكيفية العمل على طلبات الترشح.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تستعد من الآن لتشارك بمزيد من الفئات فى الدورة القادمة للجائزة، مؤكدًا أنه يجب البناء على ما وصلت إليه الوزارة فى الدورات السابقة والعمل المستمر على رفع روح التنافسية لتقديم خدمات أفضل، فى ظل اختصاص وزارة التضامن بالعمل على التيسير على المواطنين وتقديم عدد كبير من الخدمات للفئات المختلفة بالدولة.

كما اقترح مساعد وزير التضامن الاجتماعى أن تتم مشاركة الوحدات الخدمية الاجتماعية فى الدورة القادمة، باعتبار تلك الوحدات تمثل مصدر خدمى كبير لوزارة التضامن فى جميع مديريات الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد هذه الوحدات تصل إلى 2650 وحدة وعدد 317 إدارة اجتماعية، موضحًا أنه تم ميكنة 30٪؜ من هذه الوحدات وجارى استكمال ميكنه باقى الوحدات.

من جانبه ناقش الدكتور محمد محمدى، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومى أهم التوصيات التى رصدتها فرق التقييم فى الزيارات الميدانية للدورات السابقة، مشيرًا إلى عدد من المقترحات التى تشمل طرح جوائز داخلية لرفع روح التنافسية بين مكاتب ومراكز التأهيل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وهو ما لاقى استحسان كبير من جانب السيد مساعد وزير التضامن.

أضاف محمدى أن الجائزة فى دورتها الأولى كانت تعمل بمعاير خاصة للخدمات، وفى الدورة الثانية للجائزة 2020 تم العمل بنظام النجوم العالمى لتصنيف الخدمات، كواحد من المبادرات المنبثقة من البرامج المتقدمة للخدمات الحكومية المتميزة فى العالم، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية من خلال التركيز على تصميم الخدمات التى تضع المتعامل فى قلب اهتمامها وتسعى لتحقيق رضا الموظفين، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لتوفير خدمات متميزة، موضحًا أن هذا النظام المتكامل يعد الأول من نوعه فى العالم ويحدد معيار عالمى المستوى يساعد الجهات الحكومية على قياس وتحسين وإحداث تحول فى مجال تقديم الخدمات.

يشار إلى فوز مكتب التأهيل الاجتماعى بسوهاج بالمركز الأول فى فئة مكاتب التأهيل الاجتماعى، ومكتبى التأهيل الاجتماعى بكفر سعد، والزرقا بدمياط بالمركز الثانى والثالث، وذلك فى دورة جائزة مصر للتميز الحكومى الثانية 2020.