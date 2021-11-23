السيسى يعرض رؤية مصر خلال رئاستها لقمة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الرؤية المصرية لرئاسة الكوميسا تتضمن طرح عدد من المبادرات لتعميق خطة التكامل فى الكثير من القطاعات الاقتصادية بين دول الكوميسا على الأجلين الطويل والمتوسط.





وأضاف السيسى، أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن أهم ملامح رؤية مصر خلال رئاستها للكوميسا تتضمن، إيمان مصر بأهمية التكامل والإقليمى والقارى وتسعى إلى تنمية التجارة البينية.

وتابع الرئيس: "دأبت مصر على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها فى إطار المنطقة الاقتصادية الحرة، وتسعى بالتنسيق مع الدول الأعضاء لإزالة العقبات بتقديم الإعفاءات اللازمة واقترحت آلية لمراجعة السياسات التجارية".

وأوضح أن مصر ستولى اهتماما كبيرا لتعزيز التكامل القارى فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية والاستفادة فى إطار التكامل الإقليمى للكوميسا، لافتًا إلى أن التجارة البينية تتطلب زيادة الإنتاجية والاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج الصناعى فى ظل تحديات كورونا والتى أثرت على سلاسل الإنتاج، وستعمل الجائحة على إعادة تشكيل السلاسل، ووضعت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى تحت شعار "صنع فى الكوميسا"، وتهدف إلى دراسة الموارد المتاحة فى دول التجمع ودمج القطاعات الصناعية فى سلاسل القيمة الإقليمية، داعيا إلى استغلال المبادرة ووضع خطة تنفيذه لها لمساندة القطاع الصناعى بالكوميسا.

وعن التكامل فى قطاعات البنية التحتية، أكد الرئيس حرص مصر على تكثيف التعاون لدفع العمل فى مجال البنية التحتية مثل النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا تحقيق مصر طفرة كبيرة، وعلى استعداد للتعاون مع دول الكوميسا فى هذا المجال.

وقال السيسى: "ستعمل مصر على تشجيع مشروعات الربط البرى بين دول القارى وأهمها مشروع القاهرة – كيب تاون، كما ندرس الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، والعمل على نقل خبراتنا فى قطاع الكهرباء".

ولفت إلى أن مصر ستعمل على تشجيع الاستثمار فى دول الكوميسا باستغلال الموارد الفريدة، لافتًا إلى أن نقص البيانات يشكل عقبة دون تنمية الاستثمارات.

وأكد أن جائحة كورونا شددت على أهمية التعاون فى القطاع الصحى، والعمل على وضع خطة للتعاون فى هذا القطاع لضمان نفاذ المنتجات الطبية والدوائية واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى تحفيز مجتمع الأعمال فى السوق المشتركة باعتباره الفاعل الرئيس، وستعمل مصر على تشجيع المبادرات لتيسير بيئة الأعمال.