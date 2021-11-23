جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، حرص بلاده على تعزيز التعاون الإفريقى، مشيرا إلى استعداد بلاده للمساهمة الفاعلة للارتقاء بعلاقات شراكة مع دول الأعضاء بالكوميسا، بما يساهم تحقيق اندماج حقيقى وتكامل اقتصادى بين دولنا.





وقال سعيد فى كلمة له خلال أعمال قمة الكوميسا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إنه ربما تفصل بيينا آلاف الكيلومترات ولكن توحدنا أهداف وأحلام مشتركة، معربا عن شكره وتقديره لرئيس مدغشقر أندريه راجولينا على الجهود المتواصلة التى بذلها طيلة مدة رئاسته للمنظمة، كما أعرب عن صادق التهانى وأخلصها للرئيس عبدالفتاح السيسى على رئاسته التى بدأت اليوم للمنظمة. وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة فى القمة الـ21 للكوميسا، مضيفا أن القارة الإفريقية شهدت الكثير من المصاعب وقد آن الأوان للعمل لخروج قارتنا من الأوضاع التى آلت اليها ولعل أول الأسباب هو غياب العمل المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس تونس يهنئ السيسى برئاسته قمة الكوميسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.