السيسى يتحدث أمام قمة الكوميسا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى بداية كلمته أمام أعمال القمة الحادية والعشرين للكوميسا والتى تتشرف مصر باستضافتها، بالحضور، مؤكدًا أن تطورات جائحة "كورونا"، والإجراءات الاحترازية حالت دون حضور جميع الأعضاء، معقبًا: "كلى أمل أن تحل علينا القمة القادمة، وقد حفظنا الله من هذه الجائحة".





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز رسائل السيسى خلال القمة:- وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" من مدغشقر.

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