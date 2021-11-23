جدة - نرمين السيد - وأعرب خلال كلمته فى فعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين، فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن حرص تونس على تعزيز التعاون الإفريقى واستعدادها للارتقاء بعلاقات التعاون مع دول الكوميسا.
كما أكد أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس تونس أمام الكوميسا: التعاون المشترك السبيل لتحقيق الأحلام الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.