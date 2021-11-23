رئيس تونس أمام الكوميسا: التعاون المشترك السبيل لتحقيق الأحلام الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وأعرب خلال كلمته فى فعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين، فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن حرص تونس على تعزيز التعاون الإفريقى واستعدادها للارتقاء بعلاقات التعاون مع دول الكوميسا.

كما أكد أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار فى الطاقة النظيفة.