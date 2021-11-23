رئيس مدغشقر: كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي والإفريقي

قال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، إن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي والإفريقي، وأثرت بنتائج كارثية على الأوضاع الاقتصادية والصحية حول العالم.
ووجه راجولينا، خلال كلمته في اجتماع الكوميسا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والسادة الحضور، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت في فقدان أكثر من 250 ألف شخص لوظائفهم وأثرت على أسعار البضائع والسلع الغذائية .
وأشار إلي أن كورونا أدخلت افريقيا في أزمات اجتماعية كبيرة، واضطررنا إلى العودة إلى الاجتماعات الرقمية والتجارة الرقمية، وكل ذلك كشف للعالم أهمية التكنولوجيا التي استخدمناها في مجالات الصحة والتعليم .
وأكد راجولينا أن بناء الاقتصاد الرقمي من أولويات المنطقة للتفاعل في الأسواق العالمية ومنطقة الكوميسا، ولقد وضعنا التكنولوجيا الرقمية في خدمة التنمية الإفريقية للارتقاء بالمنطقة.
وأضاف أن الكوميسا انتهجت أسس التبادل الحر في الاستثمار للتغلب على العقبات التي تواجه التجارة البينية .
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