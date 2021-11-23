/662634/مياه-الشرب-بالشرقية-إصلاح-انفجار-خط-مياه-12-بوصة- بمدينة-أبوكبير

في تحرك سريع واستجابة فورية..اصدر المهنددس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قرارا بضروره دفع فريق عمل متكامل لحل أزمة التسريب بخط مياه قطر 12 بوصة بمدينة أبوكبير، مما يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق مدينة أبوكبير بمركز ومدينة ابوحماد لمتابعة الموقف ومباشرة اعمال الاصلاح فقد تم الدفع بسيارات شفط مياه والبدء في اعمال الحفر والاصلاح وذلك بوجود فريق من مهندسين وفنيين.

دوت الخليج

شركة مياة الشرب بالشرقية

و أعربت الشركة عن أسفها نظر لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة على بذل قصاري الجهد في سبيل انهاء اعمال الاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، إضافة إلى توفير سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك في الاماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من اي تليفون ارضي .

وقدم المهندس عامر الشكر لجميع فريق العمل التي تضمنت ادارة الفرع وادارات الشركة الشركة المختلفة والذين تكبدوا مشاق العمل للانتهاء من عملية اصلاح الانفجار علي اكمل وجه، مؤكدا علي تحقيق اهداف الشركة في سرعة الاستجابة والتواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر علي مدي تقديم الخدمات المتاحة لهم، وتم الإصلاح بسواعد رجال فرع أبوكبير، وبإشراف المهندس السيد دسوقي، مدير عام فرع أبوكبير لمياه الشرب والصرف الصحي.