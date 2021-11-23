/662641/الرئيس-السيسي-جائحة-كورونا-أثرت-على-مختلف-القطاعات-ونحرص-على-زيادة-التكامل-الاقتصادي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال رئاسته لقمة السوق المشترك «الكوميسا»، اليوم، بشأن مساعي الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى القارى إلا أن الدول لا تزال تعاني بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذى يضع العديد من المسئوليات علينا والتى تحتاج إلى تضافر جهودنا المشتركة".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:" أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى تراجع الطلب والعرض وكذلك سلاسل التمديد والتوريد للسلع والبضائع.

الرئيس السيسي: مصر تحرص على زيادة التكامل الاقتصادي

وأكد الرئيس السيسي، على أن مصر ستعمل خلال رئاستها للكوميسا على تشجيع كافة المبادرات التى تهدف لتسريع بيئة العمل.

وتابع الرئيس السيسي، حديثه:” مصر تحرص على زيادة التكامل الاقتصادي مع الكوميسا لدفع العمل فى البنية التحتية”.

وأضاف الرئيس السيسي: مصر قامت بإطلاق مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي”.