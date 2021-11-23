/662642/محمد-منير-يشيع-جثمان-ابن-شقيقته-من-مسجد-الحصرى-بأكتوبر

رحل عن عالمنا، مساء أمس الإثنين، ابن شقيقة الكينج محمد منير، إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، الأمر الذي أصاب الكينج بصدمة كبيرة لم يكن يتوقعها.

دوت الخليج يرصد موعد تشييع جثمان وجنازة ابن شقيقة محمد منير

ويشييع جثمان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الحصري بأكتوبر على أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بطريق الفيوم.

محمد منير يحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية

وكان قد أحي محمد منير أخر حفلاته الغنائية بمدينة اللإسكندرية وذلك بعد تألقه في حفله الأخير بمدينة الساحل الشمالي الذي ظهر به بجانب الفنانة الإستعراضية روبي، وقدم محمد منير خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية والتي يرغب بها الجمهور من بينهم: “علي صوتك بالغنا، يا طير يا طاير، من أول لمسة، يونس..وغيرها”.

منير يسحر الجمهور على مسرح المنارة بالساحل الشمالي

تألق النجم الكبير محمد منير، خلال فقرته الغنائية بحفله بالمسرح الرومانى فى الساحل الشمالى ، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنيات الكينج التي أشعلت المسرح، حيث استهل أولى أغنياته بـ"هيلا هيلا" التى رددها معه الجمهور خلال الحفل.

واندمج الجمهور مع باقة من أفضل أغنيات الكينج محمد منير، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من أداء محمد منير على المسرح الروماني بالساحل الشمالى، حيث لم يكف الجمهور عن التشجيع والرقص منذ بداية فقرته وغنى ما يقرب من 10 أغاني، والتى يحفظها الجمهور ورددها معه مثل "الليلة ياسمرا" و"حبيبي لون الشيكولاتة" و"قلبى مساكن شعبية" و"هيلا هيلا" و"أحمر شفايف".

أخر أعمال الفنان محمد منير

وطرح الكينج محمد منير منذ أيام فيديو كليب لأغنية أنا رايق وحقق حتى الآن ما يقرب من نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعد الأغنية ثالث الإنتاجات التي قدمها منير، ضمن أخر ألبوماته "باب الجمال"، والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.