/662643/هبوط-أسعار-الحديد-اليوم-الثلاثاء-23--11--2021-م

شهدت أسعار الحديد اليوم تغيرات طفيفة تميل نحو الهبوط بفعل عوامل الطقس السيئ التي مرت بها البلاد الأيام الماضية، وفي ظل تأثر الأسواق بقرار إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد الذي صدر الاسبوع الماضي.

أسباب هبوط أسعار الحديد في مصر:

تتراجع اسعار الحديد في مصر، منذ أيام، وسط توقعات باستمرار هبوط اسعار الحديد حتى نهاية موسم الشتاء ، وبداية الربيع في أواخر شهر مارس المقبل .

وتعود أسباب انخفاض أسعار الحديد إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة بالغاء رسوم الإغراق التي كانت تستهدف حماية الصناعة الوطنية، والتي تعرف أيضا برسوم الحماية على الحديد المستورد.

وكذلك ترجع اسباب تراجع أسعار الحديد إلى دخول البلاد في موسم الشتاء وتقلبات الطقس والتي تتسبب في تراجع معدلات الأعمال .

أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار حديد عز الدخيلة اليوم من 15600 جنيه، إلى 15600 جنيه

أسعار حديد المصريين اليوم من 15300 جنيه، إلى 15300 جنيه

أسعار حديد بشاي اليوم من 15400 جنيه، إلى 15400 جنيه

أسعار حديد العتال اليوم من 15500 جنيه، إلى15500 جنيه

أسعار حديد عطية اليوم من 15100 جنيه، إلى15100 جنيه

أسعار حديد المراكبي اليوم من 15100 جنيه، إلى15100 جنيه

أسعار حديد الكومي اليوم من 15100 جنيه، إلى15100 جنيه

أسعار حديد المعادي اليوم من 15100 جنيه، إلى15100 جنيه

أسعار حديد العشري اليوم من15100 جنيه ،إلى15100 جنيه

أسعار حديد سرحان اليوم من 15100 جنيه، إلى 15100 جنيه

أسعار حديد مصر ستيل اليوم من 15100 جنيه، إلى15100 جنيه.

العوامل المؤثرة في اسعار الحديد عالمياً:

هذا، وتتأثر اسعار الحديد عالمياً بمعدلات انخفاض وارتفاع مؤشر الدولار، وحجم انتاج الدول الأكبر من الحديد، مثل الولايات المتحدة ، والصين، وغيرهما ، وبمعدلات أداء النشاط الاقتصادي العالمي .

وأوقفت مصر الأسبوع الماضي العمل بالاجراءات الحمائية لحديد التسليح المحلي، وألغت قرارات فرض رسوم حماية على الحديد والبليت المستورد.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019. والقرار رقم 168 لسنة 2021 واللذان ينصان على فرض رسوم حماية وتدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.