/662644/مشروع-قانون-لإقرار-الحبس-وحق-الزوجة-فى-الطلاق-بسبب-زواج-السر

تعتزم النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، التقدم بمشروع قانون بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة

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