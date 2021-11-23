/662645/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-فى-الدوري-المصري

يحل الزمالك ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2021-22، وذلك على ستاد بتروسبورت بالقاهرة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أمام البنك الأهلي، وأصبح رصيده 10 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي وبيراميدز.

نتيجة مباراة الزمالك البنك الأهلي

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو. خط الهجوم: أسامة فيصل.

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.