«نجم الإنسانية»..تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

/662647/نجم-الإنسانيةتامر-حسني-يوفي-بوعده-لعروس-ويفاجئها-بحضور-زفافها

فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

دوت الخليج يرصد مفاجأة تامر حسني للبلوجر أية مكرم

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع".

إنسانية تامر حسني تصل إلى لوس أنجلوس

وكان فاجأ نجم الإنسانية، الفنان تامر حسني عروسين مصريين بمدينة لوس أنجلوس بإحياء حفل زفافهم رغم اعتذاره لتغمر السعادة هؤلاء العروسين وأهلهم حد البكاء لرؤيته.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بهذا الزفاف من خلال نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام وعلق عليها قائلا: “نادين و ديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في امريكا لوس انجلوس حقيقي كان من اجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقه معايا و عامله مفاجأه ليهم منغير ما يعرفوا و فهمتهم اني مش هاجي و مش فاضي و هما اصلاً كانوا حاطين اغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الاولى”.

وتابعت: “و مكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم و زي ما انتوا شايفين فرحتهم جميله قد ايه و فعلاً غاليه عندي اوي. عايز اقولهم حبكم ليا اثر فيا اوي طول الفرح و انا كمان حبيتكم جداً انتوا و كل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد شكراً للي نظموا الخطه الجميله دي اولهم والدة العريس الجميله و احمد عصام و تامر يحيى و محمد شمس و ربيع رضا و هاني هانز و ميرنا و تنظيم”.

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.