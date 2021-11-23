/662649/الرئيس-السيسي يلزم-استغلال-الكوميسا-لوضع-سياسات-وخطط-تساهم-فى-تحفيز-الطلب-المحلي-والإقليمي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تسعى إلى تشغيل الأعمال بمفهموها الشامل بما يساهم فى تسريع وتيرة التعافي.

دوت الخليج

السيسي: يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط تساهم فى تحفيز الطلب المحلي والإقليمي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط، تساهم فى تحفيز الطلب المحلي والإقليمي، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن فى الدول الأعضاء".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مصر تؤمن بالتكامل التجارى الإقليمي والقارى، ولقد ذهبت مصر إلى تطبيق الاعفاءات الجمركية وفقًا لمنطق المعاملة بالمثل".

الرئيس السيسي: التعاون المشترك بين الدول الأعضاء يحتاج إلى مزيد من التصنيع

وأكد الرئيس السيسي، على أن التعاون المشترك بين الدول الأعضاء يحتاج إلى مزيد من التصنيع وتطوير قدراتها التنافسية فى الإقليم".

وتابع الرئيس السيسي:" مما لا شك فيه أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشغيل هذه السلاسل وفقًا للقدرات التنافسية، وهو الأمر الذى يلزم لدول الكوميسا استغلاله لزيادة التصنيع المشترك".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.