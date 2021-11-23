/662651/عمرو-هندي-تسلم-مصر-رئاسة-قمة-الكوميسا-يؤكد-استعادة-دورها-الريادي-بالقارة-السمراء-بقيادة-السيسي

أشاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا». وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع موضحا أهمية الخطوة خاصة انها تاتي بعدجائحة كورونا والتي أثرت على كافة القطاعات مما أدى إلى أزمات في الدول الأافريقية، والتي من المستهدف أن نحاول تداركها مرة أخرى والتغلب عليها.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو هندي بشأن تسلم مصر رئاسة قمة الكوميسا

قمة الكوميسا

وأضاف النائب عمرو هندي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن استضافة مصر لهذه القمة بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عاما، يؤكد حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية عام 2014، منوها إلى ان مصر قامت بتعظيم جهودها تجاه القارة الافريقية في جميع المجالات.

القارة السمراء

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن هذه الجهود شملت تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات، إضافة إلى العمل على استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المهتمة بالاستثمار والاقتصاد والأمن فى القارة.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن الرئيس السيسي إيمانا منه باهمية العودة والريادة داخل القارة السمراء قام بتكثيف تحركاته وزياراته الهادفة للعديد من الدول القارة، ومنهم دول كان يوجد انقطاع عنها منذ عقود.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه سيتم الاعتماد على التحول الرقمي الفترة المقبلة، واعطاء فرص أكبر للاقتصادات الرقمية، مما يعمل على استمرار التكامل بين كافة الدول الأفريقية، الأمر الذي سيساعد التجار والمؤسسسات على تجاوز العوائق.