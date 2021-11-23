ميسي: كيليان لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا

أكد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، على أهمية دور زميله كيليان مبابي في صفوف نادي العاصمة الفرنسية، رغم الأنباء والتقارير التي تتردد حول رحيله إلي ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا"، "الحقيقة، أنني لا أعرف، فقط هو من يعرف ما يدور في رأسه، لا يمكنني سوى قول إنني سعيد لأننا معًا هذا الموسم".

أضاف نجم باريس سان جيرمان، "كيليان لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.

ليونيل ميسي، أكد خلال المقابلة الصحفية مع مجلة سبورت الإسبانية، أنه يتمنى العودة من جديد إلى برشلونة، ولكن أن تكون هذه المرة على مقعد الإدارة الفنية للفريق.

وقال ليونيل ميسي أيضًا:" نعم أسعى للعودة إلى برشلونة من جديد، وأن أصبح فى يومًا من الأيام مديرًا فنيًا، حتى يصبح أكبر فريق فى العالم كله.

وعم تمنياته الفترة المقبلة وإمكانية حصوله على لقب أحسن لاعب فى العالم من جديد، اكد أنه متحمس للغاية للمشاركة فى كأس العالم المقبلة 2022 بدولة قطر، مضيفًا:" لقد حققنا بطولة كوبا أمريكا بعد غياب طويل ونسعى لنيل البطولة الأكبر وهى كأس العالم.

ميسي: لا أفكر فى اعتزال كرة القدم

وفيما يتعلق باعتزاله كرة القدم، أكد ليونيل ميسي، أنه لا يفكر فى الأمر نهائيًا، إنما يعيش يوم بيوم وسنة بسنة، ولا يعرف ما سيحدث فى كأس العالم أو بعدها.

كما أكد ميسي على أنه يتمنى الحصول مجددًا على الكرة الذهبية، مضيفًا:" سيكون أمرًا جنونيًا أن أحصل على السابعة مرة أخرى، هذا لا يصدق".

ليونيل ميسي

وواصل: "نأمل أن يكون التطور جيدًا وأن يكون ميسي معنا بسرعة، هذا كل ما يمكنني قوله، يوم الأربعاء نعلم أنها مباراة نتحمل فيها مسؤولية تحقيق نتيجة".

وأكد: "المشروع والأفكار لدينا، طريقة تطويرها، نضعها في مكانها الصحيح، نحن بصدد تطوير فريق، هناك عدة مراحل لا أريد الخوض فيها، نحن في مرحلة معينة نحاول تطويرها، الفلسفة والهوية واضحة، هناك عوامل أخرى تلعب دورها، النتائج جيدة وعملية التكيف مع النتائج الجديدة آخذة في التحسن".