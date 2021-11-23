/662656/أجندة-عمل-مكثفة-مصطفى-سالم-خطة-النواب-تعقد-8-اجتماعات-الأسبوع-المقبل

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة في صدد عقد ثمانية اجتماعات الأسبوع المقبل .

دوت الخليج وأضاف النائب مصطفى سالم أن الاجتماع الأول سيكون عقب انتهاء الجلسة العامة الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة . والاجتماع الثاني سينعقد بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية و الاجتماع الثاني لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية . مصطفى سالم: خطة النواب تعقد 8 اجتماعات الأسبوع المقبل أما الاجتماع الثالث ينعقد بالاشتراك مع مكاتب لجان الصناعة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية ) و اضاف الاجتماع الثالث : عقب انتهاء الجلسة العامة الاثنين لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ . و ونوه النائب مصطفى سالم أن الاجتماع الرابع ينعقد يوم الاثنين الموافق لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰. وأشار إلى ان الاجتماع الخامس ينعقد الثلاثاء لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، والاجتماع السادس عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الطرق والكباري للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ . اما الاجتماع السابع فينعقد يوم الاربعاء الموافق لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا. اما الاجتماع الثامن فيناقش حساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء و تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي ۲۰۲۱ ٫ ۲۰۲۰.

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