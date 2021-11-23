إجراءات الكهرباء لتأمين التغذية فى الشتاء والحماية من الأمطار (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" إجراءات الكهرباء لتأمين التغذية فى الشتاء والأمطار. وتتمثل الخطة فى صيانة وحدات محطات إنتاج الكهرباء وتنظيف خطوط نقل التيار، وتوفير مصادر تغذية بديلة يتم النقل عليها فى أقل من 10 دقائق، ومراجعة جميع المهمات والتأكد من سلامتها وإحكام غلقها، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع الشبكات.

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