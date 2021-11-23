رئيس الصومال: قمة الكوميسا الطريق إلى الأمام للمنطقة ككل

جدة - نرمين السيد - وقدم فرماجو، فى كلمته أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لرئيس مدغشقر على جهوده خلال قيادته للمنظمة خلال الفترة الماضية، كما قدم التهنئة للرئيس السيسى على توليه رئاسة الكوميسا.
وأوضح أن حكومة وشعب الصومال بالفعل سيعملون مع جميع الأطراف المعنية على الأرض من أجل التكامل الاقتصادى للوصول إليه فى أسرع وقت خصوصًا فى ظل أزمة كورونا، مؤكدًأ أن بلاده تفتخر بكونها عضوا فى الكوميسا.
وشدد على أن الصمود فى مواجهة التحديات الاقتصادية يتطلب النظر إلى التحول الرقمى.
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