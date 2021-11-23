رئيس بوروندى: ندعم كل الجهود من أجل تعزيز التكامل الإقليمى بين دول الكوميسا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس بوروندى إيفاريست ندايشيميى، اليوم، على ضرورة السعى نحو تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى حتى يتم القضاء على الآثار السلبية لجائحة كورونا ودعم الدول التى واجهت صدمة كبيرة نتيجة هذه الجائحة.





وقال رئيس بوروندى فى كلمته أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "كوميسا "، إنه من الضرورى القيام بعمل مشترك بين الدول الأعضاء حتى ندفع الاقتصاد إلى الأمام حتى يكون قادرا على مواجهة كافة التحديات والصدمات التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن حكومة بوروندى ستدعم كل الجهود من أجل تعزيز التكامل الإقليمى. وأشاد رئيس بوروندى، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم "الكوميسا"، كما أشاد بجهود رئيس مدغشقر أندريه راجولينا خلال فترة توليه رئاسة هذا التجمع. وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدوات سلطة القمة ورئاستها من رئيس مدغشقر أندريه راجولينا. وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

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