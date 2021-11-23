رئيس مدغشقر: جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمى والإفريقى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جمهورية مدغشقر، أندريه راجولينا، أن بناء الاقتصاد الرقمى يجب أن يكتسب الأولوية فى المنطقة من أجل التفاعل فى الأسواق العالمية ومنطقة تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية "كورونا" أدت إلى نتائج تم التعرف عليها واضطرتنا للعودة إلى الاجتماعات الرقمية والتجارة الرقمية.





وقال رئيس الدورة الـ20 لتجمع الكوميسا اندريه راجولينا، خلال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" إن المؤسسات والحكومات واصلت أنشطتها ووضعت استراتيجيات مشتركة ضد "كوفيد-19" وكل ذلك أوضح أهمية التكنولوجيا والتحولات الرقمية لتعديل الأوضاع فى المجالات الاجتماعية والصحية والتعليم، ونحاول الآن الاستمرار فى التكامل الرقمى لتحقيق الأهداف.

واستعرض راجولينا، الأعمال التى تمت بدفع ودعم من أعضاء الهيئة خلال توليه القمة".

وأضاف: "أننا خرجنا من مرحلة شاقة بعد جائحة كورونا التى أدت إلى نتائج كارثية من الناحية الصحية والمالية، حيث فقد أكثر من 250 ألف شخص أعمالهم، كما أن العديد من مجالات الأنشطة قد تأثرت بصدمة "كوفيد-19" ، وأثرت على أسعار البضائع والأغذية والمنتجات الأساسية، وهو ما أدى إلى أزمات اجتماعية كبيرة للدول الإفريقية".

وتطرق إلى الجهود التى بذلت فى منطقة الكوميسا لجعل السوق المشتركة أمرا واقعا، لافتا إلى أن الكوميسا تقدمت فى مجال التبادل الحر الرقمى بين الجميع مما يساعد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على القيود للقيام بأعمال تجارية بفضل التجارة البينية الرقمية، قائلا: "ولدينا أهداف متكاملة وقد اجتمعت دول الكوميسا من أجل ذلك والإسراع فى العملية التجارية، كما تقدمنا فى مجال النقل مما سمح بتسهيل عملية النقل والعبور".

وجه الشكر لكل من حضر القمة ما يؤكد تضامن والتزام الجميع، مهنئا الدول المشاركة أيضا عبر الفيديو كونفرانس، وتابع: "إننا قمنا بأعمالنا كمقرر للكوميسا بمساعدة مصر، وسنواصل دعم الكوميسا".