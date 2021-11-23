رئيس وزراء موريشيوس: بناء اقتصاد رقمى أفضل طريقة لمواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند جوغنوث، أن المحور الرئيسى لاجتماع دول شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) يعكس إصرار الدول الأعضاء على إيجاد سبل جديدة ومبتكرة للتكيف مع الوضع الجديد الذى فرضته جائحة كورونا.





وشدد على ضرورة إنشاء منطقة تجارة حرة لتحفيز التجارة والاستثمار فى المنطقة لتحقيق النمو المستدام، وضمان حياة أفضل لشعوبنا.

وقال جوغنوث، فى كلمته خلال أعمال قمة "الكوميسا" عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إنه يتعين على الدول الأعضاء بناء اقتصاد رقمى قوى فى المنطقة، مؤكدا أنه أفضل طريقة لمواجهة التحديات التى فرضتها علينا جائحة كورونا.

وأضاف رئيس وزراء موريشيوس، أن الاقتصاد الرقمى يساهم فى إحياء الاقتصاديات النامية وسيمهد الطريق نحو التنمية المستدامة لدولنا، موضحا أن جائحة كورونا كارثة عالمية لها آثار كارثية طويلة المدى على اقتصاديات الدول الأعضاء والحياة الاجتماعية والأنظمة الصحية.

وقال رئيس وزراء موريشيوس، إنه يتعين على علينا ضمان الربط بالانترنت بأسعار مناسبة فى جميع دول " الكوميسا" ، مشيرا إلى ضرورة تبادل المعلومات فيما يخص الأمن السيبرانى.

وأضاف، أنه يتعين على التجمع الاهتمام بتطوير الشباب وتعزيز مهاراته حتى يشاركوا فى الاقتصاد العالمى، معربا عن ترحيب موريشيوس بمبادرة "الكوميسا" بشأن تمكين المرأة الإفريقية، والخطة الاستراتيجية متوسطة الأمد 2021 ـ 2025 التى تنص على الأهداف الاستراتيجية والمحورية الرئيسية لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادى فى المنطقة.

وهنأ رئيس وزراء موريشيوس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوليه رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، كما هنأ مصر على إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا "سينو فاك".