رئيس سيشل: سنقدم كل الدعم للكوميسا خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - كما رحب رامكلوان، فى كلمته أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بالرئيس عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى للكوميسا، مؤكدًا أنه بلاده ستقدم كل الدعم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الكوميسا تعطى الفرص لتعزيز الشراكات للتعاون الاقتصادى، مؤكدا توقيع بلاده على اتفاق التجارة الحرة هذا العام.
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