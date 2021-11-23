رئيس رواندا: نتطلع لتعظيم فرص التعاون التجارى بين دول الكوميسا

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس رواندا بول كاجامى عن تطلعه لتعظيم فرص التعاون التجارى بين الدول الأعضاء بمنظمة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، مضيفا أن أجندة التكامل الأفريقى سيتم تحقيقها من خلال مواصلة التركيز على الاستقرار فى القارة الأفريقية.





وأعرب كاجامى فى كلمة له خلال أعمال قمة الكوميسا المنعقدة بالعاصمة الإدارية، عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسى لتقلده رئاسة الكوميسا، وعن تقديره للجهود التى بذلها رئيس مدغشقر أندريه راجولينا خلال فترة رئاسته للتجمع.

وأضاف أن الكوميسا التزمت بأجندتها فى ظل جائحة كورونا، وتواصل تنفيذها لبرامج تيسير التجارة، مشددا على ضرورة تعزيز التعليم الرقمى، موضحا أن بلاده تعمل على تحقيق ذلك وتحاول الوصول إلى نسبة الـ60% من التعليم الرقمى مع حلول عام 2024.

وأكد الحاجة إلى تنفيذ سياسات لخلق منصات بالكوميسا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة لا يمكن تجاهلها.